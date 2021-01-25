السعودية اليوم / سلطنة عمان تسجل 209 حالات بفيروس كورونا كوفيد 19



مسقط 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق25 يناير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 209 إصابات بفيروس

وأوضحت الوزارة أن عدد المنومين خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ 16 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 92 والمنومين في العناية المركزة 31.

// انتهى //

15:50ت م

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مسقط 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق25 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 209 إصابات بفيروس كورونا ليبلغ عدد الإصابات المُسجلة في السلطنة 133253 إصابة, وعدد الوفيات 1522 بنسبة 14ر1% والمتعافين 126334 لتصل نسبة الشفاء إلى 95%.وأوضحت الوزارة أن عدد المنومين خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ 16 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 92 والمنومين في العناية المركزة 31.// انتهى //15:50ت م0123

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