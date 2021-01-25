

جيزان 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، تعازيه ومواساته لذوي الرقيب أول حسين بن سالم أحمد الغزواني، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وسأل سموه الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي, هو مصدر فخر واعتزاز كبير لجميع أبناء الوطن.

// انتهى //

15:49ت م

0121





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يعزي ذوي الرقيب أول الغزواني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.