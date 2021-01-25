السعودية اليوم / سمو أمير القصيم ينقل تعازي القيادة لأسرة الجندي أول بركة الرشيدي



بريدة 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم تعازي القيادة الحكيمة ـ حفظهما الله ـ , لوالد وأسرة الجندي أول بركة بن سارح بن عيد الرشيدي ، أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني الذي استشهد بالحد الجنوبي .

ودعا سموه في إتصال هاتفي أجراه بأسرة الرشيدي الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهتها أعربت أسرة الجندي أول الرشيدي عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير المنطقة على تعازيهم ومواساتهم لهم ووقوفهم مع المواطنين كافة ، داعين الله أن يحفظ أبناء الوطن من كل مكروه .

// انتهى //

15:31ت م

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