السعودية اليوم / عقد الاجتماع التحضيري لمعاوني هيئة العمليات في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون



الرياض 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

عقد اليوم عبر الاتصال المرئي، الاجتماع التحضيري لمعاوني هيئة العمليات في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد علي آل علي وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.

ويأتي الاجتماع لمتابعة تنفيذ قرارات القمة الخليجية الحادية والأربعين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والمتعلقة بالعمل الخليجي العسكري المشترك، وقرارات مجلس الدفاع المشترك، ووضع خطة العمل لاجتماعات عام 2021م، التي تختص بالاجتماعات المشتركة بين القوات المسلحة في الدول الأعضاء.

وأكد اللواء الركن آل علي، أن الاجتماع يأتي استكمالاً لزيادة التكامل وتفعيل آلية العمل المشتركة لمتابعة تنفيذ القرارات وأوجه التعاون بين القوات المسلحة الخليجية، لتحقيق التعاون والتكامل العسكري المشترك وأهمية مواصلة الجهد المشترك، بما يحقق التكامل العسكري بين دول المجلس.

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15:27ت م

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