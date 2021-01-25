السعودية اليوم / سمو أمير نجران يستقبل قادة التعليم والجامعة والكليات التقنية والصحية



نجران 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مجلسه الأسبوعي "الإثنينية" اليوم، قادة التعليم بالمنطقة من جامعة نجران والتعليم العام والمعاهد والكليات التقنية والصحية.

وأشاد سموّه بسير العملية التعليمية، التي سجلت انتظام أكثر من 160 ألف طالب وطالبة بالمنطقة، مشيراً إلى أن نجاح الحركة التعليمية في هذه الظروف تحقق بأربعة أركان، وهي دعم ولاة الأمر، وجهود القائمين على التعليم، ودور الأسرة المهم والجوهري في البيت، والطالب .

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15:13ت م

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