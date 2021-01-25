اجتماعي / محافظ عيون الجواء يؤدي صلاة الميت على الجندي أول بركة الرشيدي



عيون الجواء 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

أدى محافظ عيون الجواء محمد بن عثمان العساف اليوم, صلاة الميت على الجندي أول بركة بن سارح بن عيد الرشيدي رحمه الله ، أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني، الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وقدم المحافظ التعازي لأسرة الرشيدي، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد عن اعتزازهم بتضحيته في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وقد أدى الصلاة مع المحافظ, قائد اللواء عمر بن عبدالعزيز بمنطقة القصيم العميد منيف بن فايد الثنيان, وجمع من المصلين.

// انتهى //

15:10ت م

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