السعودية اليوم / سمو الأمير تركي بن طلال يدشن 11 مشروعًا تنمويًا للنقل بمنطقة عسير



أبها 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

دشن صاحبُ السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه ، عددًا من مشاريع وزارة النقل بالمنطقة التي أطلقتها الوزارة لخدمة الطرق ومرتاديها ، بحضور معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

وبلغ عدد المشاريع التي تم تدشينها 11 مشروعًا تنمويًا، بإجمالي أطوال تجاوزت 172 كيلومترًا، ومنها ازدواج الطريق الرابط بين محافظة محايل وعقبة شعار، ضمن المرحلتين الأولى والثانية، وإصلاح المسار الحالي لطريق خميس مشيط- نجران، ومشروع تنفيذ أعمال إصلاح المسار الحالي للطريق الساحلي جدة-جازان (الجزء الواقع في منطقة عسير) ضمن المرحلة الأولى، وتنفيذ ازدواج طريق محايل- بحرأبوسكينة-الحريضة ضمن أعمال المرحلة الأولى، وغيرها من المشروعات التي من شأنها خدمة المنطقة والرقي بالخدمات المقدمة بها.

وقال معالي وزير النقل : إن هذه المشاريع التنموية، تأتي ضمن سلسلة مشاريع لخدمة المنطقة، والدعم الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله - والمتابعة المستمرة نجني ثمارها اليوم في هذه المنطقة السياحية الحيوية" ، مقدما شكره لسمو أمير منطقة عسير على الدعم الذي يوليه للمنطقة وأهلها، بالإضافة إلى دعمه المستمر لمشاريع الوزارة في عسير.

وأشار معاليه إلى أن وزارة النقل تحرص كل الحرص على إنجاز مشروعاتها كافة بأعلى المواصفات الفنية وَفْق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ، وصولًا إلى استكمال المشروعات واستلامها، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن والمقيم، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في: بناء مجتمعٍ حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطنٍ طموح.

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15:10ت م

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