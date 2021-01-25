السعودية | 3 مشروعات للصرف الصحي بـ 140 مليون ريال تخدم هذه المناطق

المناطق - واس

أنهت شركة المياه الوطنية ممثلة في القطاع الغربي تنفيذ 3 مشروعات لخدمات الصرف الصحي خلال شهر ديسمبر الماضي بتكلفة تجاوزت 140 مليون ريال، وذلك لخدمة ما يزيد على 43 ألف مستفيد في الأحياء الجنوبية والوسطى بمحافظة جدة، والحلقة الشرقية بمحافظة الطائف، ومحافظة بحرة.

وأوضحت الشركة أن تنفيذ 3 مشروعات في القطاع الغربي خلال شهر ديسمبر المنصرم، تضمنت تنفيذ 60 كلم من شبكات الصرف الصحي، وتنفيذ 2.200 توصيلة منزلية للصرف الصحي، وتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمخطط الإسكان التنموي بمحافظة بحرة، بطاقة استيعابية تبلغ (500) م3 / يوميًا، مبينة أن المشروعات تهدف إلى رفع نسب تغطية خدمات الصرف الصحي بالمنطقة، وتحسين الكفاءة التشغيلية للمنظومة، ورفع الضرر، والمحافظة على البيئة.