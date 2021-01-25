شكرا لقرائتكم خبر عن خلال حلقة نقاش نظمتها هيئة حقوق الإنسان "عن بعد" بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عضو مجلس حقوق الإنسان : حماية الطفل في العالم الافتراضي تستند على تكامل ااسياسات والأنظمة الدولية .

اكدت الدكتورة هند الخليفة عضو مجلس هيئةحقوق الإنسان: أن حماية الطفل في العالم الافتراضي تستند على تكامل السياسات والأنظمة على المستوى الدولي والمستوى الوطني، وكذلك دعم وتعزيز دور الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بإضافة بروتوكول يركز على الأمن السيبراني للأطفال.

جاء ذلك خلال حلقة نقاش نظمتها هيئة حقوق الإنسان اليوم "عن بعد" عمل الاطفال والجرائم الالكترونية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" وافتتحتها وكيل الهيئة للتعاون الدولي الأستاذة سارة بنت فهد التميمي

وشدد خبراء ومختصون محليون ودوليون خلال جلسات النقاش على أهمية تعزيز الجهود لمناهضة عمل الأطفال وحمايتهم من الجرائم الإلكترونية وإيلاء الاعتبار اللازم لهذه القضية، في ظل ما تشهده المملكة من تطورات في مجال حماية حقوق الطفل، من خلال اتخاذها العديد من التدابير والتشريعات التي اتسمت بانسجامها مع المعايير الدولية. .

كما نوقش حقوق الطفل في العالم الافتراضي ودور نظام الجرائم الإلكترونية في حمايته، والتوجهات العالمية في مناهضة عمل الأطفال والأمن السيبراني للطفل أثناء جائحة "كوفيد 19"، وتجربة المملكة في مجال حقوق الطفل وجهودها في الحماية القانونية لهم، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة بشأن مناهضة عمل الأطفال.