شكرا لقرائتكم خبر عن "الشورى" يطالب "الصناعة" بخفض مستويات التلوث البيئي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • المجلس يوافق على مشروع نظام التخصيص

• عضو بالشورى يدعو "الصندوق الصناعي" لدعم المنشآت بالمناطق النائية

ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1440- 1441 هـ، وذلك خلال جلسته العادية الخامسة عشرة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

وطالب عضو الشورى د.سلطان المرشد صندوق التنمية الصناعية السعودي بتطبيق سياسات واستراتيجيات جديدة للتمويل تلبي احتياجات ومتطلبات هذه المرحلة الجديدة من البناء القائم على الاقتصاد المعرفي والتكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي لدعم القطاعات التنموية والصناعية وتخطيط المدن الحديثة.

طالبت عضو الشورى د. عائشة عريشي صندوق التنمية الصناعية السعودي بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمناطق النائية ، كما أكدت أهمية إعطاء أولويات القروض وفقا للاحتياج وليس الطلب.

وأوضح الشورى أنه على وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإسراع في تفعيل دور مركز المعلومات والبيانات الصناعية، ودعم مشروعاته القائمة والمخطط لها لتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة والمحدثة للمستثمر الصناعي، والجهات الحكومية ذات العلاقة، مؤكدا أنه على وزارة الصناعة والثروة المعدنية تكثيف الجهود لخفض مستويات التلوث البيئي، وتضمين نتائج هذه الجهود ومؤشرات قياسها في تقاريرها السنوية.

ووافق على مشروع نظام التخصيص والمعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه ، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ. محمد أبو ساق.

واستمع المجلس الى عدد من مداخلات الأعضاء تجاه مقترح تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ثم طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من ملحوظات والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة.

وأكد الشورى أنه على هيئة المساحة الجيولوجية التنسيق مع وزارة الطاقة لتحديد مناطق التصدعات في أماكن حقول الزيت والغاز نتيجة عمليات استخراجها وهي توصية إضافية تبنتها اللجنة مقدمة من عضو المجلس م. نبيه البراهيم .