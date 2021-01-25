مشهد مهيب في تشييع الشهيد الرشيدي بالقصيم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

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شاركت جموع غفيرة في تشييع الشهيد الجندي أول بركة بن سارح عيد الرشيدي في محافظة عيون الجواء بمنطقة القصيم.

وتقدم محافظ عيون الجواء، وقائد اللواء عمر بن عبدالعزيز بمنطقة القصيم، جموع المصلين الذين أدوا الصلاة على شهيد الواجب ـ رحمه الله ـ مقدمين خالص العزاء والمواساة لذويه.