السعودية اليوم/ أمانة الشرقية تنفذ حملة لمعالجة التشوه البصري بالجبيل



الدمام 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

نفذت أمانةُ المنطقة الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين حملةً لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، في أحياء وشوارع محافظة الجبيل، وذلك ضمن مبادرة وحملة "معالجة مظاهر التشوّه البصري" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، للارتقاء بجودة الخِدْمات المقدمة ورفع مستوى جودة الحياة في مدن المملكة .

وأسفرت الحملة عن رصد وإزالة 4200 متر مربع من الكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام على الجدران، وإزالة 240 لوحة إعلانية مخالفة لاشتراطات رخص البلدية، و 2450 مترا مكعبا من مخلفات الهدم والبناء وتوابع الحفر من الأراضي الفضاء، و 140 مظلة مواقف سيارات مخالفة داخل الأحياء، و 320 سيارة تالفة ومهملة من الشوارع العامة والميادين العامة، إضافةً إلى إزالة 140 موقعا للاستراحات وأحواش الماشية والصنادق المخالفة العشوائية.

كما تم إصلاح 120 موقعًا لحفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وأعمدة الإنارة، ومعالجة 200 حاوية نظافة داخل الأحياء، وتنسيق ما يزيد على 51041 مترا مربعا من الأشجار والمسطحات النباتية والزهور في الشوارع الرئيسية والفرعية، ومعالجة 349 مترا مربعا من واجهات المناطق العشوائية، ومعالجة وضع الباعة الجائلين وإزالة المظلات وهناجر المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء بشكل عام، وطلاء خطوط الطرق وإزالة أحواش الماشية والصناديق والعشش العشوائية داخل المحافظة .

وأكدت الأمانةُ أن الفرق الميدانية التابعة لبلدية محافظة الجبيل تتابع العمل لرصد المخالفات بصورة مستمرة وإزالتها أولاً بأول نظراً لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع، بهدف تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري بجميع مناطق المملكة، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية عبر مركز 940 ورقم واتس آب البلدية 033624060 وحسابات البلدية في وسائل التواصل الاجتماعي.

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14:18ت م

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