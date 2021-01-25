السعودية اليوم / ليبيا تسجل 741 إصابة جديدة بكورونا



طرابلس 12جمادى الآخر 1442 هـ الموافق 25 يناير021 2 واس

أعلن المركزُ الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيلَ 741 إصابة جديدة بفيروس

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 114 ألفا و429 حالة، منها 19 ألفا و305 إصابات نشطة، و93 ألفا و342 متعافيًا، في حين توفي 1782 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد

مارس الماضي.

// انتهى //

13:44ت م

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طرابلس 12جمادى الآخر 1442 هـ الموافق 25 يناير021 2 واسأعلن المركزُ الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيلَ 741 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد ، وتماثل للشفاء 1092 شخصًا، في حين توفي 19 آخرون.وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 114 ألفا و429 حالة، منها 19 ألفا و305 إصابات نشطة، و93 ألفا و342 متعافيًا، في حين توفي 1782 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلادمارس الماضي.// انتهى //13:44ت م0080

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