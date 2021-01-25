السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يتفقد قريتي قيصومة فيحان وحدق الجندة برفحاء



رفحاء 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، قريتي قيصومة فيحان، وحدق الجندة ، في إطار زيارة سموه التفقدية لمدن ومراكز وقرى محافظة رفحاء لتفقد أحوال المواطنين والاطمئنان على جودة المشاريع والخدمات المقدمة لهم وحوكمتها ميدانياً.

ووجه سموه بدراسة احتياجات القريتين من الخدمات البلدية والصحية مؤكداً أهمية الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، منوهاً بما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من رعاية واهتمام ومتابعة بجميع مناطق المملكة.

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13:41ت م

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