السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتفقد متنزهي المناشبي وأم العصافير البرية



رفحاء 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، متنزه المناشبي البري جنوب محافظة رفحاء - 30 كيلو متراً - على مساحة 800 ألف متر مربع، ويتميز بتنوع غطائه النباتي منها أشجار السدر والطلح ونبات النفل.

كما تفقد سموه متنزه أم العصافير جنوب محافظة رفحاء - 45 كيلو متراً - ويشتهر بالتنوع النباتي الطبيعي الممتد على مساحة 4 ملايين متر مربع، منها القيصوم، والشفلخ، والنفل، والرشاد وأشجار السدر والطلح .

ووجه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بتطوير المتنزهات البرية، وفق آلية متبعة تنظيمية وتهيئتها للباحثين والزائرين والمستكشفين، ودعم برامج الحفاظ على البيئة والحفاظ على المتنزهات، بما يحقق تطوير القطاع السياحي في محافظة رفحاء لما تزخر به من مقومات طبيعية تسهم في تشجيع السياحة البرية فيها خلال فصلي الشتاء والربيع .

ووجه سموه بدراسة استثمار المتنزهات الطبيعية كونها من مقومات السياحة الشتوية في إطار إستراتيجية رؤية المملكة 2030.

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13:36ت م

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