السعودية اليوم / الإمارات تسجل 3591 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أبوظبي 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة ، اليوم ، عن تسجيل 3591 إصابة جديدة بفيروس

‎كما أعلنت الوزارة في بيان لها عن وفاة 6 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 798 حالة.

وأشارت إلى شفاء 3,820 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 255,304 حالات.

// انتهى //

13:35ت م

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أبوظبي 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة ، اليوم ، عن تسجيل 3591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 281,546 حالة.‎كما أعلنت الوزارة في بيان لها عن وفاة 6 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 798 حالة.وأشارت إلى شفاء 3,820 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 255,304 حالات.// انتهى //13:35ت م0073

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