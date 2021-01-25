السعودية اليوم / أمانة منطقة الحدود الشمالية تطلق مبادرة إنشاء وإعادة تأهيل الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة برفحاء



رفحاء 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

أطلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في بلدية محافظة رفحاء اليوم، مبادرة إنشاء وإعادة تأهيل الممرات والمواقف الخاصة بذوي الإعاقة في الحدائق والأماكن العامة.

وتهدف المبادرة إلى تيسر حركتهم وسهول الدخول والخروج, إضافة إلى تهيئة الأوضاع والأبعاد المناسبة لهم ورفع مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات.

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13:33ت م

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