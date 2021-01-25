السعودية اليوم / باكستان تسجل 1629 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1629 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 2414 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 488903 حالات منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 23 وفاة ليرتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 11318 حالة وفاة.

// انتهى //

13:23ت م

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إسلام آباد 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1629 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 534041 حالة، منها 33820 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 2414 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 488903 حالات منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 23 وفاة ليرتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 11318 حالة وفاة.// انتهى //13:23ت م0068

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