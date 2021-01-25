السعودية اليوم / النمسا تسجل 1009 إصابات بفيروس كورونا



فيينا 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

أعلنت النمسا اليوم تسجيل 1009 إصابات جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان أن عدد الوفيات المسجلة من جراء الإصابة بالفيروس بلغ 7451 حالة وفاة حتى الآن.

وأضافت أن أكثر من 381 ألف مصاب تعافوا من الفيروس حتى الآن لافتة إلى أنه تم إجراء نحو أربعة ملايين اختبار لكشف الفيروس في مختلف المناطق النمساوية.

// انتهى //

13:21ت م

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فيينا 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسأعلنت النمسا اليوم تسجيل 1009 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 405723 إصابة.وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان أن عدد الوفيات المسجلة من جراء الإصابة بالفيروس بلغ 7451 حالة وفاة حتى الآن.وأضافت أن أكثر من 381 ألف مصاب تعافوا من الفيروس حتى الآن لافتة إلى أنه تم إجراء نحو أربعة ملايين اختبار لكشف الفيروس في مختلف المناطق النمساوية.// انتهى //13:21ت م0067

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