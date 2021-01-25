السعودية اليوم / إجراء 156 عملية ناجحة لاستئصال أورام سرطانية بمستشفى الملك خالد في نجران



نجران 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

أجرى أطباءُ مركز الأورام في مستشفى الملك خالد بنجران 156 عملية جراحية نوعية لأورام سرطانية متنوعة لمرضى من داخل المنطقة وخارجها، وذلك خلال العام 2020م.

وأوضحت "صحة نجران" أن العمليات شملت 25 عملية للعلاج الكيماوي عن طريق المنظار PIPAC لعلاج أورام الغشاء البروتيني، و 24 عملية استئصال لأورام الغشاء البروتيني مع العلاج الكيماوي المسخن HIPEC ، إضافةً إلى 107 عمليات لاستئصال أورام الثدي وأورام الغدة الدرقية وأورام المريء والمعدة وأورام الكبد والقولون والمستقيم بالمنظار وأورام المبايض والمسالك البولية.

ولفتت إلى أنه تم تقديم الخِدْمات الاستشارية لـ 6383 مراجعًا، لعيادات الأورام وذلك خلال نفس الفترة.

يذكر أن مستشفى الملك خالد أحد المراكز الطبية المعتمدة للتدريب على تقنية الـ PIPAC أو العلاج الكيماوي المبخر بالمنظار كأحدث التقنيات في علاج أورام الغشاء البريتوني غير القابل للاستئصال ويقدم العديد من الخِدْمات الطبية يأتي في مقدمتها المعالجة الكيماوية والهرمونية والبيولوجية لمرضى السرطان، وكذلك العلاج باليود المشع، مع تقديم الرعاية التلطيفية وعلاج الألم للحالات المتقدمة من خلال عيادات الأورام والكشف المبكر وتشخيص الحالات.

// انتهى //

13:11ت م

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