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الدمام - شريف احمد - أمير الشرقية يكرم ضابطا رفض قبول "رشوة"

الأمير سعود بن نايف : أبناء المملكة يتمتعون بحس عال من المسؤولية والأمانة

•بلادنا علمتنا أن نكون عفيفين ومخلصين

كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) النقيب عبدالله بن جعفر القحطاني من مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية لرفضه قبول استلام رشوة أثناء تأدية عمله .

وأكد سمو أمير الشرقية أن موقف النقيب القحطاني غير مستغرب من أبناء المملكة الذين يتمتعون بحس عال من المسؤولية والأمانة وقال سموه الحمد لله .. بلادنا علمتنا أن نكون عفيفين ومخلصين وقبل ذلك تعاليم ديننا الحنيف تحثنا على الأمانة ورفض الرشوة أو التعامل بها.

حضر التكريم اللواء عجاب بن سدحان الحربي مدير مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية والذي أشاد باستقبال سمو أمير الشرقية وأكد أن توجيهات سموه الدائمة بتكريم المخلصين من أبناء الوطن دائما ما تكون حافزا للجميع لبذل أقصى درجات الحرص والإخلاص في خدمة الوطن.