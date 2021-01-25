شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون : استهداف الرياض تهديد لأمن واستقرار الخليج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إطلاق الميليشيات الحوثية صباح أمس، صاروخاً باتجاه مدينة الرياض في المملكة.

وأكد الأمين العام أن هذا الاعتداء الإرهابي، لا يستهدف أمن المملكة فحسب، وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها، ويمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأشاد الأمين العام بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ قبل أن يصل إلى هدفه.

كما أكد الأمين العام وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييده لكافة ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، مؤكدا بأن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، و داعياً في الوقت نفسه المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية في محاولاتها لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.