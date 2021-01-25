رئيس جامعة بيشة يتفقد سير الدراسة بكليتي العلوم والآداب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

متابعات الخليج 365 - بيشة

العناوين الفرعية

تفقد رئيس جامعة بيشة أ.د. محمد بن محسن صفحي سير الدراسة بكليتي العلوم والآداب في محافظتي بلقرن والنماص، خلال الجولة التي قام بها أمس الأحد.

جولات ميدانية

يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية للوقوف على انتظام سير العمل الأكاديمي والإداري بمختلف مرافق الجامعة، والتعرف على الكليات عن قرب، والالتقاء بالعمداء والمنسوبين والطلاب والاستماع لمقترحاتهم، ومتابعة مجريات العملية التعليمية.

الاجتماع برؤساء الأقسام

كما عقد رئيس الجامعة اجتماعًا مع رؤساء الأقسام والإداريين حثهم فيه على بذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف ورسالة الجامعة.



