مصادر “المواطن”: إيداع بدل الزِي والحقيبة المدرسية للأسر الضمانية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة الضمان الاجتماعي إيداع بدل الحقيبة المدرسية والزِّي المدرسي للفصل الدراسي الثاني صباح اليوم الاثنين.

وعلمت “متابعات الخليج 365” من مصادرها الخاصة أن مقدار البدل 120 ريالاً لكل طالب وطالبة من الأسر الضمانية.

تفاصيل صرف دعم الحقيبة والزي

الجدير بالذكر أنه يتم صرف دعم الحقيبة والزي المدرسي لمرة واحدة بداية كل فصل دراسي جديد للطلاب المشمولين في الضمان بشرط أن يكون العمر من 6 – 18 سنة ، ولا يشمل لمن هم تحت صفة العجز المؤقت.

ويعتبر برنامج المساعدات النقدية لأجل الحقيبة والزي المدرسي أحد البرامج المساندة لأرباب الأسر من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، لتمكينهم من شراء مستلزمات أبنائهم الدراسية.

