وزير الطاقة : سنستحدث أنماطاً جديدة لاستغلال البترول والغاز

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، اليوم الاثنين، أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد كان له دور رئيس في تمكين المالية العامة وساهم في إنشاء لجنة عليا لشؤون مزيج الطاقة.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال حفل إطلاق الهوية الجديدة لوزارة الطاقة “إننا كسعوديين لا نخشى التحدي بل نقدم عليه”.

استغلال البترول والغاز

وأضاف وزير الطاقة “سنعمل عبر برنامج استدامة الطلب على الواد الهيدروكربونية إضافة إلى استحداث أنماط جديدة لاستغلال البترول والغاز”.

وتابع الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة “نسعى لإحلال الطاقة الشمسية محل السوائل البترولية. مضيفا أن برنامج مزيج الطاقة يسهم في تعزيز الموارد الاقتصادية”.