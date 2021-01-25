أيهما أفضل عصير الليمون الساخن أم البارد؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

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يحتار البعض بين فوائد عصير الليمون الساخن والبارد، وأيهما أفضل لاسيما في فصل الشتاء، حيث يقبل الكثيرون على تناول عصير الليمون لزيادة المناعة.

ومن المعروف أن الماء مع الليمون هو من أهم المشروبات التي تفيد الصحة، ولكن هناك العديد من الأشخاص الذين لا يعرفون ما هي أفضل طريقة لشربه، ساخناً أو بارداً؟

عصر الليمون البارد أم الساخن؟

أشارت العديد من الدراسات إلى أن القيمة الغذائية لـ عصير الليمون بارداً كان أم ساخناً لا تختلف كثيراً وأنه لا يوجد هناك فرق بين فوائد هذين المشروبين. فالليمون الساخن الذي يُضاف إليه القليل من العسل والزنجبيل مناسب لفصل الشتاء والمشروب البارد مشروب صيفي منعش بامتياز.

ولكن يُفضل العديد من الباحثين في هذا الموضوع شرب عصير الليمون بارداً للحصول على جميع فوائده بطريقة مباشرة وصحية.

فوائد عصير الليمون للصحة

يطرد السموم من الجسم.

• ينظف الجهاز الهضمي.

• يخفض ضغط الدم.

• يعالج نزلات البرد والأنفلونزا.

• من أهم مصادر فيتامين سي.

• يتخلص من الوزن الزائد.

• يسهل عملية الهضم.

• يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

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