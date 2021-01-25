شكرا لقرائتكم خبر أمازون السعودية تطلق برنامج عضوية "أمازون برايم" أشهر برنامج عضوية في العالم للتسوق والترفيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أمازون اليوم عن إطلاق برنامج "أمازون برايم" (Amazon Prime)في المملكة العربية السعودية، والذي يضم أكثر من 150 مليون مشترك عالمياً. وسيقدم برنامج " أمازون برايم" للعملاء مجموعة من المزايا والعروض الحصرية للتسوق والترفيه التي تشمل خدمة التوصيل المجاني والسريع خلال يوم واحد للمدن الرئيسية في المملكة، والتوصيل خلال يومين لباقي مناطق المملكة، بالإضافة إلى خدمة التوصيل الدولي المجاني من الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة. إضافة إلى ذلك، تشمل مزايا البرنامج محتوى ترفيهياً مثل خدمة "برايم فيديو"، التي تقدم مجموعة واسعة من الأفلام والمسلسلات المترجمة والمدبلجة إلى اللغة العربية، وكذلك مجموعة واسعة من ألعاب الفيديو. وبإمكان أعضاء أمازون برايم الاستفادة من المزايا الحصرية المقدمة لهم مثل التسوق المبكر لأهم عروض التسوق الموسمية من أمازون بما في ذلك "يوم برايم"، الذي يقدم خصومات استثنائية على أهم المنتجات والعلامات التجارية العالمية.

بإمكان الجميع الاستفادة من الفترة التجريبية المجانية لأمازون برايم لمدة 30 يوماً عبر www.amazon.sa/prime والاستمتاع بمزايا البرنامج. بعد الفترة التجريبية المجانية، ستكون تكلفة العضوية 16 ريال سعودي شهرياً و140 ريال سعودي سنوياً.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسرنا إطلاق برنامج "أمازون برايم" في المملكة العربية السعودية والذي يعتبر برنامجاً استثنائياً بكل ما يقدمه من خدمات ومزايا لا مثيل لها من حيث التسوق والمحتوى الترفيهي".

وأضاف مشحور: "بإمكان العملاء في المملكة الاستمتاع الآن بجميع المزايا من خلال برنامج "امازون برايم" والاستفادة من خدمات التوصيل المجاني والسريع والتي تضم التوصيل المجاني خلال يوم واحد للمدن الرئيسية في المملكة و خدمة التوصيل المجاني لأكثر من 7 مليون منتج من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة. وبالإضافة إلى تجربة التسوق الاستثنائية، يقدم برنامج "أمازون برايم" مزايا لا تضاهى لمشتركي أمازون برايم من حيث المحتوى الترفيهي ومجموعة الأفلام والمسلسلات الشهيرة المترجمة والمدبلجة إلى اللغة العربية مع خدمة "برايم فيديو".

وتشمل عضوية "أمازون برايم" المزايا التالية:

توصيل سريع ومجاني في المملكة:

سيحظى أعضاء أمازون برايم في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية بتوصيل سريع ومجاني للمنتجات التي يحبونها مع إمكانية الاختيار من مجموعة واسعة من المنتجات المؤهلة ضمن البرنامج، والتي تشمل المستلزمات اليومية والإلكترونيات والأزياء والأدوات المنزلية ومستلزمات المطبخ وغيرها الكثير. ومن أبرز العلامات التجارية العالمية المؤهلة فيليبس ومايكروسوفت وبلاك آند ديكر وليجو وجس ونيفيا ولوريال وتايد وبيبي جوي وديتول ونسكافيه وبامبرز.

خيارات التوصيل المحلية:

• توصيل مجاني خلال يوم واحد إلى جميع المدن الرئيسية والتي تشمل مكة والمدينة والرياض وجدة والدمام والطائف والخُبر.

• توصيل مجاني خلال يومين إلى جميع مناطق المملكة الأخرى، مثل الجبيل وبريدة وخميس مشيط وأبها وحائل والأحساء والهفوف وجازان والخرج.

• توصيل مجاني خلال 4-6 أيام عمل إلى جميع مناطق المملكة الأخرى.

• توصيل فوري في نفس اليوم مع خصم 50% إلى كل من الرياض وجدة على المنتجات التي يتم شراؤها قبل الساعة 12.00 ظهراً.

توصيل دولي مجاني للمنتجات عبر amazon.sa من متجر أمازون العالمي

يستفيد أعضاء أمازون برايم من خدمة التوصيل الدولي المجاني لأكثر من 7 مليون منتج مؤهل تابع لمتجر أمازون العالمي والذي يضم منتجات من الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة وكل هذا متاح مباشرة عبر amazon.sa مع امكانية الدفع بالعملة المحلية.

وتشمل خيارات التوصيل الدولي المجاني لمشتركي برايم في المملكة ما يلي:

• توصيل مجاني ابتداءً من يومي عمل من الإمارات للطلبات التي تزيد قيمتها عن 200 ريال سعودي.

• توصيل مجاني ابتداءً من 7 أيام عمل من الولايات المتحدة الأمريكية للطلبات التي تزيد قيمتها عن 200 ريال سعودي.

عروض حصرية لأعضاء "أمازون برايم":

يستفيد جميع أعضاء "أمازون برايم" من الخصومات الحصرية على مدار العام وفرصة التسوق المبكر للعروض، بالإضافة إلى الاستمتاع بأهم العروض الموسمية بما في ذلك "يوم برايم" العالمي.

خدمة برايم فيديو

وسيحظى أعضاء البرنامج في المملكة بمحتوى ترفيهي عالمي مع خدمة "برايم فيديو" وإمكانية مشاهدة آلاف الأفلام والمسلسلات الحائزة على جوائز والمتاحة منها مع الترجمة والدبلجة إلى اللغة العربية، بما فيها إنتاجات أمازون الأصلية مثل "Grand Tour" و"The Boys" و"The Wilds" و"The Expanse" والعديد غيرها. وتتيح خدمة برايم فيديو للأعضاء متابعة المحتوى عبر الإنترنت أو تحميل بعضه على أجهزة متعددة.

ألعاب الفيديو من برايم

يمكن لأعضاء أمازون برايم وعشاق الألعاب الاستمتاع بمجموعة واسعة من ألعاب الفيديو والمحتوى المجاني مثل الـ"skin" والعملات داخل الألعاب والذي بإمكانهم الحصول عليه والاحتفاظ به إلى الأبد، بالإضافة الى اشتراك مجاني في Twitch.tv، وكل ذلك ضمن اشتراك واحد ببرنامج برايم. وتضم قائمة ألعاب الفيديو الشهيرة المتاحة حالياً للأعضاء في السعودية "Legends of Runeterra" و"League of Legends".

من جانبه، قال جميل غاني، نائب رئيس برنامج برايم والتسويق الدولي في شركة أمازون: "ينضم عملاء أمازون اليوم إلى أكثر من 150 مليون مشترك ببرنامج برايم حول العالم، ليستمتعوا بأفضل تجربة للتسوق والمحتوى الترفيهي. وتقدم الخدمة مزايا متعددة، مثل التوصيل السريع والمجاني محلياً والتوصيل المجاني دولياً والعروض الحصرية ومحتوى ترفيهي لا مثيل له مع خدمة برايم فيديو، والعديد من المزايا الاخرى التي سترضي جميع الأذواق والمتطلبات. ونحن نتطلع إلى مشاركة هذه التجربة مع عملائنا في المملكة، فقد صممناها خصيصاً لإضافة قيمة حقيقية على حياتهم، وتقديم الرفاهية والسهولة والمرح لهم".

ويمكن للجميع التسجيل في الفترة التجريبية المجانية لمدة 30 يوماً على الموقع الإلكتروني www.amazon.sa/prime. والتسوق على متجر Amazon.sa باللغتين العربية والإنجليزية عبر تطبيق أمازون للتسوق أو بزيارة الموقع الإلكتروني. علماً أن التطبيق والموقع يقدمان تجربة تصفح غنية باللغة العربية ونتائج بحث دقيقة والتقييم الموثوق للمنتجات ومقترحات شخصية وإجراءات طلب بسيطة، اضافة الى خدمة دعم العملاء باللغة العربية.