شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو والصور.. كهوف وانجراف للتربة بعقبة كساب ينذر بانهيار الأسفلت ويهدد سالكيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):

هطلت أمطار غزيرة الأسابيع الماضية على محافظة أضم ومراكزها وقراها جنوبي منطقة مكة المكرمة ، وقد أدت السيول إلى انجراف التربة بعقبة كساب ، الرابطة بين محافظة أضم وقرى كساب ، حيث ينذر ذلك بانهيار الطبقة الاسفلتية ، ويهدد حياة قائدي عشرات السيارات والشاحنات التي تسلكه يومياً .

هذا وقد اتخذت الشركة المكلفة بصيانته حلولاً بدائية مؤقتة ، فبعد سقوط الأمطار تقوم بالردم فقط ، ليعود الحال مرة أخرى كسابقه ، إلا أن كمية الانهيار واتساع الكهوف بدأ بالتزايد ، مما يوحي بكارثة وانهياره مستقبلاً ، مالم يكن هناك حلولاً عاجلة لإصلاح الخلل بطرق مجدية وسليمة ، باتخاذ التدابير اللازمة لتجنب ذلك .

وقد وثقت عدسة " صدى " تلك الانجرافات والتي بلغت في بعض الأماكن ما يقارب ٤ أمتار ، فيما تكونت بمواقع أخرى كهوفاً تحت الطبقة الاسفلتية منذراً بانهياراتها مستقبلاً ، وما سيعقبه من خسائر مادية في الممتلكات أو الأرواح لا قدر الله .