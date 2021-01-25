مدير عام الجوازات يشكر القيادة بمناسبة ترقيته لرتبة فريق

رفع المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة فريق.

كما عبر عن شكره للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، داعيًا الله تعالى أن يحفظ للوطن قيادته الحكيمة وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان، وأن يوفقه في خدمة الدين والملك والوطن.

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