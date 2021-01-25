مع انطلاق المرحلة الثانية.. إليك شروط  تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية

حدد بنك التنمية الاجتماعية شروط الحصول على منتج نفاذ لتمويل العمل الحر، مع انطلاق المرحلة الثانية للتقديم.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن الحصول على تمويل نفاذ لتمويل العمل الحر يتطلب: أن يكون طالب التمويل سعودي/ ة الجنسية، وألا يكون طالب التمويل مدينا لبنك التنمية الاجتماعية بأي قرض مع مراعاة مضي سنة من تاريخ سداد أخر التزام قائم لديه في البنك.

وكذلك ألا يقل العمر عن 18 عاما هجريا ولا يزيد على 60 عاما هجري سواء كان مقترضًا أو كفيلًا، وألا يتجاوز الدخل الشهري لطالب التمويل عن 14 ألف ريال، وفقا لبنك التنمية الاجتماعية .

ووفقا لبنك التنمية الاجتماعية يجب أن يقدم طالب التمويل ضمانًا مقابل التمويل، واجتياز الفحص الائتماني، وأن لا تتجاوز مدة السداد 40 شهرًا، وأن يحدد العميل نشاط العمل الحر الذي يرغب بمزاولته، مع وجود وثيقة/رخصة تثبت ذلك.

ويمكن الحصول على تمويل نفاذ من خلال تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية لبنك التنمية الاجتماعية، ويتم استقبال الطلب والتحقق من أهلية المستفيد للمنتج، ثم يتم طباعة المستندات والنماذج المطلوبة من النظام ثم تحديد موعد البريد، ثم يتم إرسال المستندات عبر البريد، ثم يقوم البنك بصرف التمويل للمستفيد.

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