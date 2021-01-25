«تقويم التعليم» تفتح باب التقديم في البرامج التدريبية للربع الأول لـ2021

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن فتح التسجيل في البرامج التدريبية للربع الأول من عام 2021م.

وذكرت الهيئة- عبر تويتر- أن البرامج التدريبية المقدمة تشمل: شهادة ممارس جودة أكاديمي، وشهادة مراجع اعتماد اكاديمي، وشهادة ممارس جودة التدريب، وشهادة مراجع اعتماد المنشآت والبرامج التدريبية، شهادة مطور أسئلة اختبارات.

وأشارت الهيئة إلى أن الفئات المستهدفة تشمل: المتخصصين والمهتمين بصناعة التقويم والاعتماد. موضحة أن مدة التسجيل حتى نهاية يوم 6 فبراير المقبل عبر الرابط التالي:

https://etec.gov.sa/ar/productsandservices/pec/Pages/cert.aspx

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