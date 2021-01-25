بالفيديو.. وزير الصحة يكرِّم فني تمريض نظير تعاونه في خدمة المرضى

قام وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بتكريم فني التمريض عاطف عبدالرحمن عبدالحميد خلاف، بقطاع ينبع الصحي بالمدينة المنورة، وذلك نظير تميزه في العمل.

وأوضحت صحة المدينة- عبر تويتر- أن تكريم فني التمريض جاء بعد زيارة وتقييم الزائر الصحي التابع لوزارة الصحة.

وقام أحد مسؤولي الوزارة بتسليم فني التمريض المكرم رسالة صوتية من وزير الصحة يشكره فيها على أدائه، إضافة إلى شهادة تقدير.

وأشارت صحة المدينة إلى فني التمريض عاطف عبدالرحمن عبدالحميد خلاف، هو أحد منسوبي مركز صحي الأقيفة بقطاع ينبع الصحي، وأن تكريمه جاء نظير تميزه وتعاونه في خدمة المرضى والمستفيدين.

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