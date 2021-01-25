السعودية اليوم / 1137 حالة إنقاذ حياة تعامل معها مستشفى الملك فهد المركزي في جازان



جيزان 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

استقبل قسم الطوارئ في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان 1137 حالة إنقاذ حياة من المستشفيات الطرفية في المنطقة خلال عام 2020 م.

وأوضحت صحة جازان أن مستشفى الملك فهد المركزي يعد المستشفى التحويلي المتخصص في جميع التخصصات الدقيقة، ويقوم باستقبال جميع حالات الإصابات والحالات التي بحاجة لرعاية صحية متخصصة من جميع المستشفيات الطرفية في المنطقة.

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12:54ت م

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