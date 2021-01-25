السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُنفذ 835 جولة على المنشآت التجارية بالمنطقة



الدمام 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 835 جولة رقابيةً، منها 3 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة، لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات الوقائية .

وأسفرت الجولات عن تحرير 15 مخالفة، منها 12 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد - 19" في الأسواق والمراكز التجارية، و 3 مخالفات للتكدس في الأسواق المركزية.

يذكر أن الأمانة قامت بتعقيم وتطهير 746 موقعاً بالمنطقة، باستخدام 128742 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات بمشاركة 470 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفع 7639 طناً من النفايات، إضافة إلى إزالة 4370 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9406 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

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12:43ت م

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