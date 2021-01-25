السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يستقبل مدير تعليم المحافظة



حفر الباطن 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن أمس، مدير التعليم بحفر الباطن محمد بن علي القحطاني بمناسبة تكليفه مديراً لإدارة التعليم بالمحافظة.

ونوه سموه بما يحظى به التعليم من دعم واهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله - وتوفير الإمكانيات اللازمة لمواصلة المسيرة التعليمية للطلاب والطالبات.

// انتهى //

12:42ت م

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