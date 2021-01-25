

موسكو 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 456 حالة وفاة بالإضافة إلى 19290 إصابة جديدة بفيروس

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس (كورونا) في بيان إن الحصيلة الاجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 69918 وفاة و3738690 اصابة.

وأشار البيان إلى ان عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 19003 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 3150763.

// انتهى //

12:00ت م

0050



موسكو 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسأعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 456 حالة وفاة بالإضافة إلى 19290 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس (كورونا) في بيان إن الحصيلة الاجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 69918 وفاة و3738690 اصابة.وأشار البيان إلى ان عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 19003 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 3150763.// انتهى //12:00ت م0050

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / روسيا تسجل 19290 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.