

إسلام آباد 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

أعلن الجيشُ الباكستاني عن القضاء على خمسة إرهابيين بينهم اثنانِ من القادة الميدانيين خلال عمليتين تم تنفيذهما في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أنَّ العمليتين تم تنفيذهما بناء على معلومات استخباراتية، واستهدفت معاقلَ لعناصر إرهابية، وأن بين القتلى الخمسة كلًّا من سيد رحيم عابد، وسيف الله نور، وهما من القادة الميدانيين لحركة طالبان باكستان المحظورة.

// انتهى //

11:46ت م

0045





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجيش الباكستاني يقضي على خمسة إرهابيين شمال غرب باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.