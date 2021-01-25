السعودية اليوم / أكثر من 73 ألف مستفيد من خدمات مركز "تأكد" في الطائف



الطائف 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

قدّم مركز "تأكد" في محافظة الطائف خدماته لـ 73074 مستفيداً، منذ بدء العمل فيه وحتى الآن.

وأوضحت "صحة الطائف" أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (

// انتهى //

11:44ت م

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الطائف 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسقدّم مركز "تأكد" في محافظة الطائف خدماته لـ 73074 مستفيداً، منذ بدء العمل فيه وحتى الآن.وأوضحت "صحة الطائف" أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس ( كورونا ) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، وتتواجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، لتبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .// انتهى //11:44ت م0043

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