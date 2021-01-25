

خميس مشيط 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

قدمت العيادات الخارجية في مستشفى خميس مشيط العام خدماتها لأكثر من 86 ألف مستفيد خلال عام 2020م .

وأوضحت صحة عسير أن المستشفى أجرى أكثر من 72 ألف فحصاً إشعاعياً تضمنت "الأشعة المقطعية، والرنين المغناطيسي، والأشعة العامة، والموجات الصوتية، وأشعة تصوير الثدي" .

وأبانت أن المستشفى قام بصرف أكثر من 300 ألف وصفة طبية، وإجراء أكثر من 400 ألف فحص مخبري، فيما بلغ عدد المرضى المستفيدين من خدمات العلاج الطبيعي أكثر من 15 ألف مريض، إلى جانب تنفيذ 1166 زيارة للمرضى في منازلهم عن طريق الطب المنزلي .

// انتهى //

11:17ت م

0037





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 86 ألف مستفيد من خدمات العيادات في مستشفى خميس مشيط العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.