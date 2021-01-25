السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تقدم أكثر من 8 آلاف فصل افتراضي خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني



أبها 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

تواصل عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد تقديم خدماتها التعليمية الإلكترونية، حيث أظهرت إحصائيات العمادة للأسبوع الأول من الدراسة في الفصل الثاني للعام الجامعي 1442هـ، وجود 8316 فصلاً افتراضياً، و 2898 فصلاً افتراضياً مسجلاً.

وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور نايف جبلي أن عمادة التعلم الإلكتروني قدّمت ضمن جهودها في الأسبوع الأول ٦ دورات للطلاب والطالبات تحت عنوان "البرنامج التدريبي الإلكتروني لاستخدام نظام إدارة التعلم البلاك بورد" بلغ عدد المستفيدين منها 1186، إضافة إلى تنظيم 1127 اجتماعاً وندوة عبر المنصة الإلكترونية.

كما قدمت العمادة خدمات دعم فني تمثلت في 530 دعمًا فنيًّا عبر الهاتف، و 423 عن طريق الواتس آب، و 34 من خلال مكتب العمادة، إضافة إلى 8 من خلال البريد الإلكتروني، وذلك بواقع 44% لدعم أعضاء هيئة التدريس، و 65% لدعم الطلاب والطالبات، إضافة إلى 120 دعمًا عبر خدمة live Chat.

يذكر أنه تم تسجيل دخول 104316 مستخدماً على أنظمة التعلم الإلكتروني خلال الأسبوع الأول، وتم تقديم دليلين إرشاديين حول آليات التعامل مع منصات العمادة عبر تصميم "إنفوجرافيك" لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.

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11:13ت م

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