السعودية اليوم / حرس السواحل الليبية ينقذ 79 مهاجرًا غير شرعي



طرابلس 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

أنقذ جهازُ حرس السواحل وأمن الموانئ الليبية الليلة الماضية، 79 مهاجرًا من جنسيات مختلفة، كما تم انتشال جثة واحدة، وذلك في عملية إنقاذ جرت شمال الزاوية 12 ميل بحري.

وقال الجهاز في بيان له اليوم، إن عملية الإنزال تمت في النقطة المخصصة لذلك بقاعدة طرابلس البحرية وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية، وكذلك سُلِّمَ المهاجرون إلى شرطة الهجرة غير الشرعية.

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11:09ت م

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