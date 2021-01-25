السعودية اليوم / الهند تسجل 131 وفاة و13203 إصابات جديدة بكورونا



نيودلهي 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 13203 إصابات مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 10.667.736 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 153.470 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 10.330.084 حالة .

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11:02ت م

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نيودلهي 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 13203 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و131 وفاة .وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 10.667.736 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 153.470 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 10.330.084 حالة .// انتهى //11:02ت م0030

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