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وزير الخارجية البريطاني: ندين الهجمات على الرياض ونعلن وقوفنا بجانب شركائنا السعوديين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 25 يناير 2021

أدان وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، هجمات مليشيا الحوثي على الرياض، مؤكدا وقوف بلاده بجانب .

 

وقال في تغريدة على تويتر: "محاولات يوم أمس للهجمات الجوية على الرياض، والتي هددت بسقوط ضحايا، مقلقة للغاية".

 

وأضاف: "نحن ندين بشدة هذه الهجمات ونقف إلى جانب شركائنا السعوديين".

 

والسبت، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه العاصمة السعودية الرياض.

 

 

وقال التحالف، في بيان، إن قواته اعترضت صاروخا أطلقته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باليمن تجاه الرياض.

 

ودأبت مليشيا الحوثي على استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة من أجل استهداف أمن السعودية واستقرار المنطقة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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