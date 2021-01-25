خادم الحرمين الشريفين يصدر عدد من الاوامر الملكية

محمد الفلاح - الإثنين 25 يناير 2021

اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اوامر ملكية، قضت بضم وزارة "الإسكان" إلى وزارة "الشؤون البلدية والقروية" ويُعدل اسمها لتكون "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان" وتعيين ماجد الحقيل وزيراً لها.



كما قضت الاوامر الملكية باعفاء وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور فهد المبارك من منصبه ، واعفاء محافظ البنك المركزي السعودي أحمد الخليفي من منصبه.

وقضت الاوامر بتعيين فهد المبارك محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور أحمد الخليفي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وترقية اللواء سليمان اليحيى ( مدير عام الجوازات ) إلى رتبة فريق.