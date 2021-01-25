استقرار متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

محمد الفلاح - الإثنين 25 يناير 2021

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 25 يناير 2021، وسط وفرة في النقدة الأجنبي بالبنوك.



ووفقا لـ "العين الإخبارية"، أظهر مسح جاء المصرف العربي الدولي، كأفضل بنك تبيع له لريال السعودي مقابل نحو 4.172 جنيه، بينما جاء بنك مصر كأفضل بنك تشتري منه الريال السعودي مقابل، 4.202 جنيه.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه على موقع البنك المركزي نحو 4.1787 جنيه للشراء، و4.2063 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الريال مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 4.1102 جنيه للشراء، و4.202 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار في بنك مصر (حكومي).

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري، تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في مصر في ظل توافر العملات الأجنبية.

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسجلا أكثر من 40 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 850 مليون دولار.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على موقع البنك المركزي نحو 15.6769 جنيه للشراء، و15.7769 جنيه للبيع.

بينما سجل اليورو نحو 19.0788 جنيه للشراء، و19.2069 جنيه للبيع، الإسترليني نحو 21.4523 جنيه للشراء، و21.5971 جنيه للبيع.

على موقع البنك المركزي المصري سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.2676 جنيه لشلراء، و4.2956 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي نحو 51.7306 جنيه للشراء، و52.2121 جنيه للبيع.