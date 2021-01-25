انخفاض أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين

محمد الفلاح - الإثنين 25 يناير 2021

انخفضت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الإثنين 25 يناير 2021، بشكل طفيف، وسط ترقب للأسواق العالمية في بداية تعاملات الأسبوع.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية 223.65 ريال (59.64 دولار)، مقابل 223.94 ريال (59.69 دولار)، أمس.

بينما سجل جرام الذهب عيار 22 في السعودية نحو 205.01 ريال (54.67 دولار)، مقابل نحو 205.28 ريال (54.72 دولار)، أمس الأحد.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية إلى نحو 195.69 ريال (52.18 دولار)، مقارنة بنحو 195.95 ريال (52.23 دولار)، خلال تعاملات أمس.

أما جرام الذهب عيار 14 فسجل نحو 130.46 ريال (34.79 دولار)، مقابل نحو 130.63 ريال (34.82 دولار)، أمس، وهذه الأسعار قبل احتساب "مصنعية" البائع.

وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) في السعودية اليوم الإثنين نحو 1565.54 ريال (417.48 دولار)، مقابل 1568.54 ريال (417.87 دولار)، أمس.

أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يقفز بعد مهلة التقاط الأنفاس

وسجل سعر أوقية الذهب في السعودية نحو 6960 ريالا (1856 دولارا)، مقابل، 6965 ريالا (1857 دولارا) أمس.

ولدى آخر إغلاق -الجمعة- هبط الذهب، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بيد أن المعدن الأصفر على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي في خمسة أسابيع بدعم من الآمال في تحفيز كبير في الولايات المتحدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1859.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0828 بتوقيت جرينتش، ليتراجع عن ذروة أسبوعين تقريبا والتي بلغها يوم الخميس. وفي الأسبوع، ارتفع 1.8% وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر كانون الأول.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أمس الأحد، عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، خلال الفترة 2021-2025.

وقال الأمير محمد بن سلمان: "تأتي الاستراتيجية الجديدة لتمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، حيث سيعمل الصندوق خلال السنوات المقبلة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي".