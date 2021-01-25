شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تُطلق خدمة العيادات الافتراضية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الصحة خدمة "العيادات عن بعد" التي تتيح للمريض خيار حضور الموعد الطبي "عن بعد" عن طريق منصتي (أناة) و (صحتي).

وأبانت الصحة أن خدمة "العيادات عن بعد" تقوم بإيصال المريض بالطبيب، لتسهيل الوصول للخدمات الصحية، وتمكين المستفيد من الحصول على خدمة متكاملة "عن بُعد"، بهدف تقليل معدل زيارات المرضى للمستشفيات للحالات غير الطارئة، والحد من انتشار العدوى، وزيادة معدل رضا المريض من خلال تقليل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الاستشارة الطبية.

ويُمكن معرفة العيادات التي تتوفر فيها هذه الخدمة من خلال الرابط التالي: https://www.moh.gov.sa/Ministry/Projects/Pages/Medical-clinics.aspx .