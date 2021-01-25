Boohoo تشتري أشهر متجر أزياء في بريطانيا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قام متجر التجزئة البريطاني للأزياء على الإنترنت Boohoo بخطوات توسع كبيرة، حيث اشترى أشهر متجر أزياء في بريطانيا، وواحد من أرقى المتاجر في العالم وهو دبنهامز Debenhams الذي يعود تاريخه إلى 208 أعوام.

تؤكد هذه التحركات كيف اكتسب اللاعبون عبر الإنترنت اليد العليا على تجار التجزئة التقليديين وهو اتجاه تسارع بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وما نتج عن تحول الناس بصورة أكبر للمتاجر الافتراضية.

وقالت Boohoo إنها استحوذت على جميع أصول الملكية الفكرية، بما في ذلك بيانات العملاء والمعلومات التجارية ذات الصلة والعقود المتفق عليها مقابل 75.4 مليون دولار.

وكان مسؤولو دبنهامز قد أعلنوا الشهر الماضي أنهم بدأوا عملية تصفية، مما عرض 12 ألف وظيفة للخطر.

وفي الوقت نفسه، قالت شركة ASOS الافتراضية أيضًا إنها تجري محادثات حصرية مع مديري مجموعة أركاديا Green’s Arcadia المنهارة بشأن الاستحواذ على كل من العلامات التجارية التالية: Topshop و Topman و Miss Selfridge و HIIT.

ما هو متجر Boohoo ؟

بوهو هو علامة تجارية بريطانية للأزياء عبر الإنترنت، يقدم العديد من التصاميم الرائجة، ويتوفر عبر الويبسايت وعبر متاجر قوقل وآبل، قد اكتسب سمعة قوية مثله مثل أغلب المتاجر الافتراضية بعد اتجاه العديد من الأشخاص إليها في فترة الإغلاق والحظر التي تسبب فيها فيروس كورونا.



