الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

الحصيني: حالة جوية من خفيفة لمتوسطة على هذه المناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية من خفيفة لمتوسطة على عدة مناطق تبدأ الأربعاء المقبل بمشيئة الله.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “إنه يمكن تصنيف الحالة الجوية بدءًا من يوم الأربعاء المقبل بأنها من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء محدودة ومتفرقة من مناطق المملكة”.

احتمال تساقط الثلوج

وأوضح الحصيني هذه المناطق وهي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك ومنطقة الحدود الشمالية، وحائل، والقصيم وتهامة والباحة.

كما شملت قائمة المناطق كلاً من عسير، وجازان، وشمال المنطقة الشرقية والكويت، مع احتمال تساقط ثلوج خفيفة على مرتفعات تبوك، يسبقها ارتفاع ثم انخفاض في درجة الحرارة ورياح.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم الاثنين، طقساً مستقراً بوجه عام على معظم مناطق المملكة، وسماءً غائمةً جزئياً على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة.

درجات الحرارة

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

أما عن درجات الحرارة فتسجل كل من مكة والقنفذة 32 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل طريف والقريات 3 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.

