فتح باب القبول في المعهد التقني للألبان براتب 7500 ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

متابعات الخليج 365 - الخرج

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أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية بمدينة السيح في محافظة الخرج، بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف للفصل الثالث، التي تؤهل الشباب للعمل بقطاع صناعة الغذاء في تخصصات تقنية إنتاج الألبان والأغذية، والإنتاج الحيواني، وصيانة معدات الإنتاج.

مزايا للمتقدمين

وأوضح المعهد أنه سيتاح للمتقدمين التوظيف مباشرة عند القبول والحصول على عدة مزايا، منها ما يلي:

• التسجيل في التأمينات الاجتماعية

• التأمين الطبي

• يحصل الخريج على شهادات الدبلوم في تقنيات الألبان والأغذية براتب شهري من 5500- 7500 ريال.

• مكافأة شهرية 3 آلاف ريال أثناء التدريب، وتوفير السكن والمواصلات.

شروط التقديم

واشترط المعهد التقني للألبان والأغذية في المتقدم أن يكون سعودياً، حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ولم يسبق له الحصول على دعم من صندوق الموارد البشرية، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية واختبار القبول.

وأوضح المعهد التقني للألبان والأغذية بمدينة السيح أنه يمكن معرفة شروط التقديم والتسجيل عبر الرابط التالي (https://a.dfp.edu.sa/).



